ЦСКА вручили Кубок Гагарина

ЦСКА вручили Кубок Гагарина-2023.

Московская команда выиграла финальную серию против «Ак Барса» со счетом 4-3.

Армейцы взяли трофей второй раз подряд и третий в истории. По числу побед ЦСКА сравнялся с «Ак Барсом».