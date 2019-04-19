ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина!

ЦСКА в четвертый раз победил "Авангард" и впервые выиграл Кубок Гагарина.

В первом периоде дважды отличились хозяева (форвард Сергей Шумаков и защитник Коди Фрэнсон), во втором и третьем по шайбе забросили нападающие гостей Кирилл Капризов и Константин Окулов.

Трофей армейцам в овертайме принес Максим Мамин (после видеопросмотра).

КХЛ

Кубок Гагарина-2019

Финал

Четвертый матч

"Авангард" (Омск) – ЦСКА – 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Шумаков - 12 (бол., Широков), 12:51 - 1:0. Фрэнсон - 4 (Емелин, Бек), 17:11 - 2:0. Капризов - 4 (Телегин), 23:47 - 2:1. Окулов - 7 (Попов), 57:12 - 2:2. Мамин - 2 (Дальбек, Робинсон), 77:40 - 2:3.

Вратари: Бобков - Сорокин.

Штраф: 12 - 33.

Броски: 38 (16+13+4+5) - 38 (5+8+13+12).

Судьи: Гашилов, Оленин.

19 апреля. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

Счет в серии: 0-4 (2:5, 0:3, 0:2).

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей