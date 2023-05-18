ЦСКА возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона-2022/23

ЦСКА возглавил обновленный рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона-2022/23, сообщает пресс-служба лиги.

По показателю стоимости спортивного результата тройку лучших составили ЦСКА, «Северсталь» и «Торпедо». Подробный разбор рейтинга клубов будет опубликован на сайте КХЛ в ближайшее время.

ЦСКА в финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (4-3) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.