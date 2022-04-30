ЦСКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина

ЦСКА победил «Металлург» в финале Кубка Гагарина. Московский клуб одолел соперника в семи матчах — 4-3.

ЦСКА во второй раз в истории выиграл Кубок Гагарина. Первая победа была одержана в 2019 году.

Также ЦСКА трижды уступал в финалах — в 2016, 2018 и 2021 годах.

«Металлург» дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В 2017 году команда уступила в финале СКА.

Таким образом, ЦСКА пополнил список клубов, выигрывавших Кубок Гагарина не менее двух раз. Дважды в плей-офф КХЛ побеждали московское «Динамо» (2012, 2013), СКА (2015, 2017) и «Металлург» (2014, 2016).