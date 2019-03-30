ЦСКА во второй раз обыграл СКА в финале "Запада"

ЦСКА обыграл СКА со счетом 3:1 во втором матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Армейцы Москвы ведут в серии со счетом 2-0.

В составе победителей по шайбе забросили Кирилл Капризов, Грегг Скотт и Иван Телегин. В составе гостей отличился Никита Гусев. Отметим, что ворота СКА защищал Игорь Шестеркин, который в первом матче остался на скамейке запасных.

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ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Капризов – 3 (бол., Григоренко, Шалунов), 12:58 – 1:0. Скотт – 1 (Шалунов, Нестеров), 36:24 – 2:0. Гусев – 7 (бол., Хафизуллин, Бывальцев), 38:51 – 2:1. Телегин – 1 (Светлаков, Мамин), 49:52 – 3:1.

Вратари: Сорокин – Шестеркин (58:04).

Штраф: 12 – 6.

Броски: 19 (7+5+7) – 26 (11+7+8).

Судьи: Белов, Кулаков.

30 марта. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии: 2-0