ЦСКА внес нападющего Бучельникова в список травмированных

Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников внесен в список травмированных, сообщает официальный сайт КХЛ.

О характере травмы и сроках восстановления 22-летнего хоккеиста не сообщается.

Бучельников является вторым лучшим бомбардиром ЦСКА в сезоне-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ. На его счету 20 (10+10) очков. Больше только у Даниэля Спронга — он набрал 31 (12+19) результативный балл.

ЦСКА набрал 31 очко в 31 матче и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.