ЦСКА — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА добился победы над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Видеообзор игры опубликован на Youtube-канале лиги.

ЦСКА с 9 очками после 7 игр располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» потерпел третье поражение подряд и занимает 10-ю позицию, набрав 4 очка после шести проведенных встреч.