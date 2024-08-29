Трансляция матча ЦСКА — «Витязь» начнется в 13:55 по московскому времени

ЦСКА сыграет с «Витязем» в первом матче Кубка мэра Москвы по хоккею в четверг, 29 августа. Стартовое вбрасывание состоится в 14:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы КХЛ и КХЛ Prime. Эфир начнется за пять минут до игры.

Кубок мэра Москвы пройдет с 29 августа по 1 сентября 2024 года во Дворце спорта «Мегаспорт». В турнире примут участие «Спартак», «Динамо» Москва, ЦСКА, «Витязь», а также — впервые в истории — «Торпедо» и «Автомобилист».

Расписание матчей доступно на нашем сайте.

Кубок мэра Москвы проводится ежегодно с 2008 года. Чаще всех его победителем становилось «Динамо» (семь раз). В 2023 году турнир выиграл «Спартак».