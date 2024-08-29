Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:44

ЦСКА по буллитам обыграл «Витязь» на Кубке мэра Москвы

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ЦСКА по буллитам победил «Витязь» на предсезонном турнире Кубок мэра Москвы — 3:2. Встреча прошла в «Мегаспорте».

За армейцев голы забили Константин Окулов и Павел Карнаухов. У подмосковной команды отличились Егор Морозов и Иван Воробьев. Победный буллит на счету игрока ЦСКА Окулова.

30 августа «Витязь» сыграет с «Торпедо», а ЦСКА встретится с нижегородской командой 31 августа.

Кубок мэра Москвы

ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Окулов — 2 (Каменев, Саморуков), 2:50 — 1:0. Карнаухов — 1 (бол., Исхаков, Афанасьев), 9:55 — 2:0. Морозов — 2 (Баптист), 17:42 — 2:1. Воробьев — 2 (Бусыгин), 54:25 — 2:2.

Победный буллит: Окулов.

Вратари: Просветов — Шикин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 37 (12+13+9+3) — 23 (8+4+8+3).

Судьи: Гофман, Сергеев.

29 августа. Москва. Мегаспорт.

ХК Витязь
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
«Зенит» объявит решение по Cоболеву 29 августа
Андрей Ватутин рассказал об особенностях подготовки ЦСКА к новому сезону
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Популярное видео
Петунин: страшная травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Трактора» Кравцов: «Гру заставляет полностью выкладываться на тренировках»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 17:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости