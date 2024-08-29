ЦСКА по буллитам обыграл «Витязь» на Кубке мэра Москвы
ЦСКА по буллитам победил «Витязь» на предсезонном турнире Кубок мэра Москвы — 3:2. Встреча прошла в «Мегаспорте».
За армейцев голы забили Константин Окулов и Павел Карнаухов. У подмосковной команды отличились Егор Морозов и Иван Воробьев. Победный буллит на счету игрока ЦСКА Окулова.
30 августа «Витязь» сыграет с «Торпедо», а ЦСКА встретится с нижегородской командой 31 августа.
Кубок мэра Москвы
ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Окулов — 2 (Каменев, Саморуков), 2:50 — 1:0. Карнаухов — 1 (бол., Исхаков, Афанасьев), 9:55 — 2:0. Морозов — 2 (Баптист), 17:42 — 2:1. Воробьев — 2 (Бусыгин), 54:25 — 2:2.
Победный буллит: Окулов.
Вратари: Просветов — Шикин.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 37 (12+13+9+3) — 23 (8+4+8+3).
Судьи: Гофман, Сергеев.
29 августа. Москва. Мегаспорт.
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