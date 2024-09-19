ЦСКА нанес «Витязю» третье поражение подряд

ЦСКА на своем льду победил «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Шайбы московской команды забросили Виталий Абрамов, Руслан Исхаков и Никита Нестеров. У подмосковного клуба в этой игре отличились Джереми Рой и Егор Морозов.

ЦСКА с 9 очками после 7 игр располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» потерпел третье поражение подряд и занимает 10-ю позицию, набрав 4 очка за 6 игр.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Абрамов — 6 (Соркин), 13:39 — 1:0. Рой — 1 (Дарьин), 22:13 — 1:1. Исхаков — 4 (бол., Дроздов, Седов), 28:28 — 2:1. Нестеров — 1 (Классон, Афанасьев), 37:47 — 3:1. Яровой — 1 (Морозов, Савчик), 54:22 — 3:2.

Вратари: Просветов — Шикин (57:46).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (13+12+4) — 26 (9+9+8).

Судьи: Метальников, Наумов.

19 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 4214 зрителей.