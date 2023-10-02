9:1! ЦСКА разгромил «Витязь»

ЦСКА разгромил «Витязь» со счетом 9:1

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ЦСКА дома разгромил «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 9:1.

У армейцев забивали Виталий Абрамов (дубль), Михаил Григоренко, Даррен Дитц, Марсель Ибрагимов, Сергей Плотников, Прохор Полтапов, Антон Слепышев и Максим Соркин. У гостей шайбу забросил Игорь Угольников.

ЦСКа набрал 13 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице «Запада». «Витязь» с 5 очками замыкает турнирную таблицу.