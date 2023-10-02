ЦСКА сыграет с «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ 2 октября

ЦСКА встретится с «Витязем» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 2 октября, в понедельник. Матч пройдет на ледовой арене «ЦСКА Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния ЦСКА — «Витязь» будут доступны на сайте «СЭ». За трансляцией матча в прямом эфире можно следить на официальном сайте КХЛ. Начало трансляции — 19.15 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслируют сервисы Кинопоиск (необходимо подключить платную подписку).

В предыдущем матче армейцы обыграли «Сочи» со счетом 7:1, а богатыри с минимальным счетом победили «Ладу» — 1:0 (ОТ).

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

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