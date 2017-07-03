ЦСКА вернул Романа Любимова из "Филадельфии"

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим форвардом "Филадельфии" Романом Любимовым. Соглашение между нападающим и клубом рассчитано на три года.

Напомним, что Любимов уже выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год. В составе армейцев он стал победителем чемпионата России. Перед началом сезона-2016/17 он перешел в НХЛ, подписав однолетний контракт с "Флайерз". В "Филадельфии" он провел 47 матчей, абрав 6 (4+2) очков.