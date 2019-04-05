ЦСКА в третий раз обыграл СКА. Москвичи в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина

5 апреля. Москва. ЦСКА - СКА - 3:0. Московская команда в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

ЦСКА в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина победил СКА (3:0) и повел в серии 3-2. В составе москвичей отличились защитник Мэт Робинсон, форварды Максим Мамин и Сергей Андронов.

Шестой матч серии пройдет в воскресенье, 7 апреля, в Санкт-Петербурге.

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Пятый матч

ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Робинсон - 3 (Мамин), 19:16 - 1:0. Мамин - 1 (Светлаков, Капризов), 27:29 - 2:0. Андронов - 1 (п.в., Марченко), 59:00 - 3:0.

Вратари: Сорокин - Шестеркин (58:18 - 59:00).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 21 (4+10+7) - 19 (10+2+7).

Судьи: Гофман, Оленин.

5 апреля. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии: 3-2 (2:1, 3:1, 1:2 ОТ, 1:3).

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей