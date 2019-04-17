ЦСКА в третий раз обыграл "Авангард". Армейцы в шаге от победы в Кубке Гагарина-2019

17 апреля. Балашиха. "Авангард" - ЦСКА - 0:2. Армейцы одержали третью победу в финале Кубка Гагарина. Фото Александр Федоров, "СЭ"

"Авангард" в третьем матче финала Кубка Гагарина-2019 уступил ЦСКА (0:2, 0-3). Победную шайбу в третьем периоде забросил капитан армейцев Сергей Андронов, в концовке отличился Михаил Григоренко. Вратарь красно-синих Илья Сорокин провел вторую сухую игру подряд, отразив 16 бросков омичей.

Четвертая и, возможно, заключительная игра серии пройдет в Балашихе в пятницу, 19 апреля.

КХЛ

Кубок Гагарина-2019

Финал

Третий матч

"Авангард" (Омск) – ЦСКА – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Андронов - 3 (Дальбек), 43:02 - 0:1. Григоренко - 13 (п.в., Нестеров), 59:04 - 0:2.

Вратари: Бобков (58:11 - 59:04) - Сорокин.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 16 (4+4+8) - 30 (12+9+9).

Судьи: Гофман, Франо.

17 апреля. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

Счет в серии: 0-3 (2:5, 0:3).

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей