ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Адмирал"

ЦСКА выиграл у "Адмирала" (3:1) в товарищеском матче.

В составе победителей отличились Линден Вей, Иржи Секач и Андрей Светлаков. После игры команды также провели серию буллитов. В ней тоже победил ЦСКА - 2:1. Решающий буллит в активе Секача.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Вей - 1 (Попов), 0:30 - 1:0. Ахияров - 2 (бол., А. Стрельцов, В. Стрельцов), 39:59 - 1:1. Секач - 1 (Вей, Робинсон), 47:34 - 2:1. Светлаков - 1 (Слепышев), 55:43 - 3:1.

Вратари: Самойлов - Олкинуора.