19:15 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Адмирал"

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  1. ЦСКА выиграл у "Адмирала" (3:1) в товарищеском матче.

    В составе победителей отличились Линден Вей, Иржи Секач и Андрей Светлаков. После игры команды также провели серию буллитов. В ней тоже победил ЦСКА - 2:1. Решающий буллит в активе Секача.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Москва) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

    Голы: Вей - 1 (Попов), 0:30 - 1:0. Ахияров - 2 (бол., А. Стрельцов, В. Стрельцов), 39:59 - 1:1. Секач - 1 (Вей, Робинсон), 47:34 - 2:1. Светлаков - 1 (Слепышев), 55:43 - 3:1.

    Вратари: Самойлов - Олкинуора.

  2.                                                                                                                                                                                     Броски: 24 (8+7+9) - 21 (3+11+7).

    Судьи: Рогачев, Сергеев.

    6 августа. Москва. "ЦСКА Арена".

    КХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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