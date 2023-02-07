ЦСКА в овертайме с «Салаватом Юлаевым» пропустил нелепую шайбу
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. Армейцы завладели шайбой и сняли вратаря, но игрок московской команды допустил ошибку и соперник завладел шайбой. Нападающий «Салавата» не попал по пустым воротам, после чего два игрока ЦСКА попытались отобрать шайбу, однако помешали друг другу, что привело к голу.
«Салават Юлаев» с 71 очком занимает 6-е место в Восточной конференции. ЦСКА с 82 очками — на второй строчке «Запада».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|44
|17
|93
|2
|ЦСКА
|60
|37
|23
|82
|3
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|60
|31
|29
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|2
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|3
|Автомобилист
|59
|33
|26
|75
|4
|Металлург
|60
|32
|28
|74
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|60
|31
|29
|71
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Трактор
|61
|26
|35
|61
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
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12.02
13.02
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|4 : 5 Б
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|3 : 0
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|3 : 2
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 1 ОТ
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:30
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
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