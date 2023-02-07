ЦСКА в овертайме с «Салаватом Юлаевым» пропустил нелепую шайбу

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. Армейцы завладели шайбой и сняли вратаря, но игрок московской команды допустил ошибку и соперник завладел шайбой. Нападающий «Салавата» не попал по пустым воротам, после чего два игрока ЦСКА попытались отобрать шайбу, однако помешали друг другу, что привело к голу.

«Салават Юлаев» с 71 очком занимает 6-е место в Восточной конференции. ЦСКА с 82 очками — на второй строчке «Запада».