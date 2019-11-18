ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали»

ЦСКА уступил «Северстали» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2 ОТ. Победная шайба на счету Дмитрия Марковина, оформившего дубль в этой встрече.

ЦСКА занимает 1-е место на «Западе», имея в активе 40 очков. «Северсталь» с 22 баллами располагается на последней строчке.

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ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Марковин — 3 (бол., Лишка, Якимов), 25:16 — 0:1. Капризов — 14 (Вей), 54:44 — 1:1. Марковин — 4 (Гераськин), 61:39 — 1:2.

Вратари: Сорокин — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 36 (16+7+12+1) — 18 (3+10+4+1).

Судьи: Кулаков, Цыплаков.

18 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».

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