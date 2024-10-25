ЦСКА в овертайме победил «Куньлунь»
ЦСКА дома победил «Куньлунь» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.
У хозяев дубль оформил Константин Окулов, два голевых паса отдал Егор Афанасьев. У гостей шайбы забросили Адам Кленденинг, Джейден Хальбгевакс и Рурк Шартье.
ЦСКА набрал 25 очков и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 14 очками замыкает таблицу «Запада».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Гурьянов — 5 (Афанасьев), 5:12 — 0:1. Шартье — 2 (бол., Кэмпбелл, Локхарт), 19:46 — 1:1. Окулов — 2 (Каменев, Седов), 32:15 — 1:2. Окулов — 3 (Афанасьев, Исхаков), 44:29 — 1:3. Кленденинг — 2 (Граовац), 51:31 — 2:3. Хальбгевакс — 3 (Маккошен, Юрчо), 56:47 — 3:3. Исхаков — 8 (Ярош), 62:03 — 3:4.
Вратари: Волков — Просветов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 33 (10+8+14+1) — 25 (8+9+7+1).
Судьи: Дударов, Оскирко.
25 октября. Мытищи. Арена Мытищи.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|20
|16
|4
|34
|2
|СКА
|19
|13
|6
|27
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Торпедо
|19
|10
|9
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|18
|10
|8
|21
|9
|Витязь
|19
|9
|10
|18
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|20
|15
|5
|32
|2
|Автомобилист
|18
|10
|8
|22
|3
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|21
|4
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|5
|Ак Барс
|16
|10
|6
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|8
|Адмирал
|18
|8
|10
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|19
|5
|14
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|25.10
|18:00
|
Лада – Трактор
|1 : 2 ОТ
|25.10
|19:00
|
Локомотив – Амур
|5 : 0
|25.10
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|2 : 0
|25.10
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|2 : 1
|25.10
|19:30
|
Спартак – СКА
|2 : 5
|25.10
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|3 : 4 ОТ