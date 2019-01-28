ЦСКА в овертайме переиграл минское "Динамо" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей нападающий Кирилл Капризов оформил дубль, также одну шайбу на свой счет записал защитник Михаил Науменков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – "Динамо" (Минск) – 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Лисовец – 6 (Терещенко), 26:46 – 0:1. Ковыршин – 5 (Степанов, Парфеевец), 34:47 – 0:2. Капризов – 22 (Вей, Григоренко), 43:53 – 1:2. Науменков – 2 (Вей, Григоренко), 57:27 – 2:2. Капризов – 23 (Вей), 61:34 – 3:2.

Вратари: Сорокин – Энрот.

Штраф: 2 – 10.

Броски: 39 (14+13+11+1) – 11 (3+4+2+2).

Судьи: Цыплаков, Щенев.

28 января. Москва. "ЦСКА Арена".

Все о КХЛ – здесь

​