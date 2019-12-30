ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив»

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Локомотив» со счетом 4:3 ОТ.

Армейцы вели со счетом 2:0 к 40-й минуте матча, но пропустил три шайбы. За полторы минуты до конца третьего периода Иржи Секач перевел матч на овертайм, в котором Константин Окулов? принес победу москвичам. Ярославцы потерпели третье поражение подряд.

ЦСКА с 63 очками остался на первом месте в Западной конференции, «Локомотив» с 49 очками поднялся на шестую строчку на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Окулов — 9 (Марченко), 14:47 — 1:0. Мамин — 9 (Вей, Нестеров), 33:37 — 2:0. Коваленко — 8 (Алексеев), 39:40 — 2:1. Да Коста — 10 (бол., Ткачев), 48:02 — 2:2. Свитов — 1 (Савченко), 51:14 — 2:3. Секач — 10 (Киселевич, Окулов), 58:30 — 3:3. Окулов — 10 (Шалунов), 64:42 — 4:3.

Вратари: Сорокин — Лазушин.

Штраф: 12 — 34.

Броски: 39 (17+6+8+8) — 21 (4+9+7+1).

Судьи: Беляев, Гамалей.

30 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».