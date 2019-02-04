ЦСКА в гостях переиграл минское "Динамо"

ЦСКА в гостях одержал победу над минским "Динамо" (3:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голами отметились форварды Константин Окулов, Янник Хансен и Максим Шалунов​.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Окулов – 17 (бол., Слепышев, Блажиевский), 30:01 – 0:1. Хансен – 7 (мен., Карнаухов), 32:42 – 0:2. Шалунов – 14 (Попов, Романов), 57:09 – 0:3.

Вратари: Энрот – Сорокин.

Штраф: 10 – 10.

Броски: 16 (4+7+5) – 28 (9+11+8).

Судьи: Бирин, Юдаков.

4 февраля. Минск. "Минск-Арена". 9293 зрителя.

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