ЦСКА победил «Динамо» в московском дерби

ЦСКА выиграл у «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Богдан Киселевич, Антон Слепышев, Иржи Секач и Константин Окулов. У хозяев забил Тему Пулккинен.

ЦСКА набрал 67 очков и занимает первое место на Западе. У «Динамо» 62 очка и третья позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Пулккинен — 19 (Тарасов), 4:42 — 1:0. Киселевич — 4 (Мамин), 20:25 — 1:1. Слепышев — 7 (бол., Толчинский, Капризов), 38:27 — 1:2. Секач — 12 (Шалунов, Калинин), 39:54 — 1:3. Окулов — 12 (Секач), 48:41 — 1:4.

Вратари: Бочаров — Сорокин.

Штраф: 10 — 27.

Броски: 17 (5+6+6) — 21 (8+7+6).

Судьи: Сергеев, Сидоренко.

8 января. Москва. «ВТБ Арена». 10061 зритель.