ЦСКА уступил «Йокериту» и впервые в сезоне проиграл два матча подряд

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Йокериту» со счетом 2:5.

На шайбы Антона Слепышева и Мэта Робинсона хозяева ответили точными бросками Петера Регина, Ииро Пакаринена, Джона Нормана и Никласа Енсена, оформившего дубль.

Армейцы впервые в сезоне проиграли в двух встречах подряд — ранее московский клуб уступил «Металлургу» (4:6).

ЦСКА с 25 очками лидирует в Запдной конференции, «Йокерит» с 17 очками — на шестой строчке на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Голы: Слепышев — 5 (Голдобин), 1:20 — 0:1. Регин — 1 (Анттила, Пудас), 25:28 — 1:1. Йенсен — 8 (бол., Шредер, Йоэнсуу), 28:02 — 2:1. Пакаринен — 4 (Шредер, Йенсен), 30:54 — 3:1. Норман — 2 (п.в., О`Нилл), 58:52 — 4:1. Робинсон — 2 (Светлаков, Карнаухов), 59:27 — 4:2. Йенсен — 9 (п.в., Скленичка), 59:53 — 5:2.

Вратари: Линдбек — Скотников.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (11+8+7) — 35 (6+4+25).

Судьи: Гофман, Раводин.

14 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».