ЦСКА — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА уступил «Трактору» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:0 в пользу челябинской команды.

Видео лучших моментов встречи опубликовано в официальных соцсетях лиги.