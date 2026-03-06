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ЦСКА — «Трактор»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

ЦСКА на домашнем льду одержал победу над «Трактором» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу хозяев забросил Виталий Абрамов.

ЦСКА (76 очков) после 63 матчей поднялся на четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Трактор» (65 очков) идет шестым на «Востоке» после 62 игр.

В следующем матче челябинцы 8 марта на выезде сыграют с «Металлургом». ЦСКА 10 марта в Москве встретится с «Сочи».

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ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Нефтехимик 5 4 1 9
2 Ак Барс 6 4 2 9
3 Металлург Мг 5 3 2 7
4 Барыс 4 3 1 6
5 Автомобилист 5 2 3 6
6 Авангард 4 3 1 6
7 Салават Юлаев 4 2 2 5
8 Адмирал 4 1 3 3
9 Амур 4 1 3 3
10 Сибирь 5 1 4 3
11 Трактор 4 1 3 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 5 5 0 10
2 СКА 6 5 1 10
3 Спартак 5 4 1 8
4 Торпедо НН 5 4 1 8
5 Динамо М 5 3 2 6
6 ЦСКА 5 2 3 4
7 Лада 6 1 5 4
8 Шанхай Дрэгонс 4 2 2 4
9 Северсталь 5 1 4 3
10 Динамо Мн 4 0 4 3
11 Сочи 4 0 4 0
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21.09
16.09 15:30 Сибирь – Нефтехимик 0 : 3
16.09 17:00 Салават Юлаев – Ак Барс 3 : 4 ОТ
16.09 17:00 Металлург Мг – Спартак 2 : 3
16.09 18:00 Лада – Барыс 0 : 6
16.09 19:30 Сочи – ЦСКА 0 : 4
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