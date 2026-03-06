ЦСКА — «Трактор»: видеообзор матча

ЦСКА на домашнем льду одержал победу над «Трактором» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу хозяев забросил Виталий Абрамов.

ЦСКА (76 очков) после 63 матчей поднялся на четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Трактор» (65 очков) идет шестым на «Востоке» после 62 игр.

В следующем матче челябинцы 8 марта на выезде сыграют с «Металлургом». ЦСКА 10 марта в Москве встретится с «Сочи».

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