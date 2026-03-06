ЦСКА — «Трактор»: видеообзор матча
ЦСКА на домашнем льду одержал победу над «Трактором» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.
Единственную шайбу хозяев забросил Виталий Абрамов.
ЦСКА (76 очков) после 63 матчей поднялся на четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Трактор» (65 очков) идет шестым на «Востоке» после 62 игр.
В следующем матче челябинцы 8 марта на выезде сыграют с «Металлургом». ЦСКА 10 марта в Москве встретится с «Сочи».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|6
|4
|2
|9
|3
|Металлург Мг
|5
|3
|2
|7
|4
|Барыс
|4
|3
|1
|6
|5
|Автомобилист
|5
|2
|3
|6
|6
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|7
|Салават Юлаев
|4
|2
|2
|5
|8
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|9
|Амур
|4
|1
|3
|3
|10
|Сибирь
|5
|1
|4
|3
|11
|Трактор
|4
|1
|3
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|5
|5
|0
|10
|2
|СКА
|6
|5
|1
|10
|3
|Спартак
|5
|4
|1
|8
|4
|Торпедо НН
|5
|4
|1
|8
|5
|Динамо М
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|4
|7
|Лада
|6
|1
|5
|4
|8
|Шанхай Дрэгонс
|4
|2
|2
|4
|9
|Северсталь
|5
|1
|4
|3
|10
|Динамо Мн
|4
|0
|4
|3
|11
|Сочи
|4
|0
|4
|0
Результаты / календарь
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
|16.09
|15:30
|Сибирь – Нефтехимик
|0 : 3
|16.09
|17:00
|Салават Юлаев – Ак Барс
|3 : 4 ОТ
|16.09
|17:00
|Металлург Мг – Спартак
|2 : 3
|16.09
|18:00
|Лада – Барыс
|0 : 6
|16.09
|19:30
|Сочи – ЦСКА
|0 : 4
Новости