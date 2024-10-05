ЦСКА примет «Трактор» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 5 октября. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

Игру ЦСКА — «Трактор» в прямом эфире покажут канал «КХЛ» и сайт лиги. Трансляция также пройдет в онлайн-сервисе «Кинопоиск» (при условии платной подписки).

Кроме того, смотреть игру можно на челябинском телеканале «ОТВ» (начало эфира в 18.50 по местному времени) жителям региона.

Ключевые события игры ЦСКА — «Трактор» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

ЦСКА в этом регулярном чемпионате провел 12 игр и набрал 15 очков, у «Трактора» — 11 матчей и 16 очков.