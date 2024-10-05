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ЦСКА — «Трактор»: смотреть матч КХЛ онлайн 5 октября

ЦСКА примет «Трактор» в матче КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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ЦСКА примет «Трактор» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 5 октября. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

Игру ЦСКА — «Трактор» в прямом эфире покажут канал «КХЛ» и сайт лиги. Трансляция также пройдет в онлайн-сервисе «Кинопоиск» (при условии платной подписки).

Кроме того, смотреть игру можно на челябинском телеканале «ОТВ» (начало эфира в 18.50 по местному времени) жителям региона.

Ключевые события игры ЦСКА — «Трактор» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

ЦСКА в этом регулярном чемпионате провел 12 игр и набрал 15 очков, у «Трактора» — 11 матчей и 16 очков.

ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 11 8 3 18
3 СКА 11 7 4 15
4 ЦСКА 12 6 6 15
5 Торпедо 12 6 6 13
6 Динамо Мн 10 6 4 12
7 Северсталь 12 6 6 12
8 Динамо М 12 5 7 11
9 Витязь 11 5 6 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 11 4 7 8
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 12 7 5 16
2 Ак Барс 11 8 3 16
3 Трактор 11 7 4 16
4 Нефтехимик 12 5 7 13
5 Сибирь 11 6 5 12
6 Сал. Юлаев 9 6 3 12
7 Авангард 13 5 8 11
8 Адмирал 10 5 5 11
9 Металлург Мг 12 5 7 10
10 Амур 11 4 7 9
11 Лада 11 3 8 8
12 Барыс 13 2 11 5
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5.10 14:00
Авангард – Барыс
 4 : 0
5.10 14:30
Лада – Адмирал
 - : -
5.10 15:00
Автомобилист – Сибирь
 - : -
5.10 17:00
ЦСКА – Трактор
 - : -
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