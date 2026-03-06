ЦСКА и «Трактор» сыграют в чемпионате КХЛ 6 марта

ЦСКА и «Трактор» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 6 марта. Игра в Москве на льду «ЦСКА Арены» начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Трактор» отслеживайте в нашем матч-центре.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

6 марта, 19:30. ЦСКА Арена (Москва) ЦСКА Трактор

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт КХЛ. Для жителей Челябинска трансляция также пройдет на канале «ОТВ».

В сезоне КХЛ-2025/26 ЦСКА провел 62 игры, набрал 74 очка и занимал пятое место на «Западе». «Трактор» с 65 очками после 61 игры шел шестым в Восточной конференции.

4 марта армейцы уступили «Авангарду» (0:2), а челябинцы победили «Торпедо» (5:0).

Матч ЦСКА — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс