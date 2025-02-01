ЦСКА — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

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1 февраля в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» ЦСКА принял «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра завершилась победой армейцев — 6:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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