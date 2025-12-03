ЦСКА — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА проиграл «Торпедо» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:5 Б.

Две шайбы у хозяев забросил Денис Зернов. У гостей отличились Владислав Фирстов, Максим Летунов, Владимир Ткачев и Никита Шавин. Победный буллит реализовал Илья Чефанов.

«Торпедо» набрало 43 очка и поднялось на четвертое место в таблице Западной конференции. ЦСКА идет девятым на «Западе» — 33 очка.