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12 сентября, 23:55

ЦСКА — Торпедо: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Торпедо» одержало гостевую победу над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 (ОТ).

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Торпедо» набрало пять очков, переместившись на четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА идет на третьей строчке (пять очков), опережая нижегородцев по дополнительным показателям.

КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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