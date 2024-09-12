ЦСКА — Торпедо: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» одержало гостевую победу над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 (ОТ).

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Торпедо» набрало пять очков, переместившись на четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА идет на третьей строчке (пять очков), опережая нижегородцев по дополнительным показателям.