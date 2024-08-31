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Сегодня, 12:00

ЦСКА — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча Кубка мэра Москвы

ЦСКА сыграет с «Торпедо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Торпедо» сыграют на Кубке мэра Москвы по хоккею в субботу, 31 августа. Стартовое вбрасывание состоится в 14:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут телеканалы «КХЛ» и «КХЛ Prime». Эфир начнется за пять минут до игры.

Кубок мэра Москвы проходит с 29 августа по 1 сентября 2024 года во Дворце спорта «Мегаспорт». В турнире примут участие «Спартак», «Динамо» Москва, ЦСКА, «Витязь», а также — впервые в истории — «Торпедо» и «Автомобилист».

Расписание матчей доступно на нашем сайте.

Кубок мэра Москвы проводится ежегодно с 2008 года. Чаще всех его победителем становилось «Динамо» (семь раз). В 2023 году турнир выиграл «Спартак».

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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