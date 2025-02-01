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Сегодня, 15:15

ЦСКА — «Торпедо»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

ЦСКА сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото ХК ЦСКА, Telegram

ЦСКА сыграет с «Торпедо» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 1 февраля. Матч пройдет на льду «ЦСКА Арены» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт лиги. Жители Нижнего Новгорода также могут смотреть игру своей команды на телеканале «НН 24».

Ключевые события игры ЦСКА — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Армейцы в 49 матчах набрали 64 очка и занимают пятое место в Западной конференции. Команда Игоря Ларионова с 54 очками в 50 играх располагается на восьмой строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 39 12 80
2 Северсталь 51 32 19 65
3 Динамо М 50 31 19 65
4 Спартак 49 29 20 65
5 ЦСКА 49 28 21 64
6 СКА 50 29 21 63
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 50 23 27 54
9 Куньлунь РС 50 22 28 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 50 15 35 35
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 49 32 17 66
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 50 26 24 55
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 48 18 30 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 51 11 40 28
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Динамо М – СКА
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ЦСКА – Торпедо
 - : -
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