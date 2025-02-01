ЦСКА сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 1 февраля

ЦСКА сыграет с «Торпедо» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 1 февраля. Матч пройдет на льду «ЦСКА Арены» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт лиги. Жители Нижнего Новгорода также могут смотреть игру своей команды на телеканале «НН 24».

Ключевые события игры ЦСКА — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Армейцы в 49 матчах набрали 64 очка и занимают пятое место в Западной конференции. Команда Игоря Ларионова с 54 очками в 50 играх располагается на восьмой строчке на Западе.

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