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Сегодня, 17:10

ЦСКА обыграл «Торпедо» и вышел в финал Кубка мэра Москвы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче Кубка мэра Москвы — 3:1.

Победу армейцам принесли шайбы Руслана Исхакова, Фредрика Классона и Кирилла Долженкова. У нижегородцев отличился Никита Артамонов.

ЦСКА вышел в финал турнира, который пройдет 1 сентября.

Кубок мэра Москвы

ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Исхаков — 1 (Полтапов, Уильямс), 2:54 — 1:0. Классон — 1 (Окулов), 17:36 — 2:0. Артамонов — 2 (бол., Кагарлицкий, Кирсанов), 21:15 — 2:1. Долженков — 1 (Соркин, Нестеров), 42:37 — 3:1.

Вратари: Гамзин — Кульбаков (59:12 — 59:35).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (9+11+5) — 22 (9+5+8).

Судьи: Гофман, Светилов.

31 августа. Москва. Мегаспорт.

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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