ЦСКА обыграл «Торпедо» и одержал четвертую победу подряд

ЦСКА дома победил «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Дубль у армейцев оформил Денис Гурьянов. Также на его счету голевая передача. По одной шайбе забросили Никита Нестеров и Никита Седов. У нижегородцев отличились Сергей Гончарук и Никита Артамонов.

ЦСКА (78 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на третье место в Западной конференции. Ранее армейцы гарантировали себе выход в плей-офф.

«Торпедо» (66) остается восьмым на «Западе».

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ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Гончарук — 14 (бол., Кагарлицкий, Войнов), 1:11 — 0:1. Гурьянов — 19 (Седов), 17:17 — 1:1. Нестеров — 7 (Фатеев, Исхаков), 34:59 — 2:1. Седов — 2 (Гурьянов, Кэсселс), 39:48 — 3:1. Артамонов — 21 (Атанасов, Линч), 57:34 — 3:2. Гурьянов — 20 (п.в., Соркин), 58:40 — 4:2.

Вратари: Гамзин — Кульбаков (56:40 — 57:34, 57:53 — 58:40, 58:47).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (12+13+8) — 32 (11+8+13).

Судьи: Бондарь, Фатеев.

1 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 8473 зрителя.