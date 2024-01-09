ЦСКА разгромил «Торпедо» со счетом 7:2

ЦСКА дома разгромил «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:2.

У армейцев хет-трик оформил Сергей Плотников. По три голевые передачи сделали Андрей Светлаков и Антон Слепышев, на счету которого также один гол. У нижегородцев дубль оформил Владислав Фирстов.

В третьем периоде Богдан Конюшков («Торпедо») не реализовал буллит.

ЦСКА одержал 4-ю победу подряд. Московский клуб набрал 56 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.

«Торпедо» проиграл второй матч подряд — 59 очков и 5-я строчка таблицы «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 7:2 (4:0, 2:0, 1:2)

Голы: Светлаков — 6 (бол., Мамин, Каменев), 5:31 — 1:0. Окулов — 10 (Григоренко), 9:11 — 2:0. Долженков — 4 (Мамин, Карнаухов), 10:21 — 3:0. Плотников — 10 (Слепышев, Светлаков), 19:07 — 4:0. Плотников — 11 (Слепышев, Светлаков), 26:10 — 5:0. Плотников — 12 (Светлаков, Слепышев), 35:11 — 6:0. Фирстов — 15 (Артамонов, Бауи), 51:16 — 6:1. Абрамов — 10 (бол., Нестеров, Мамин), 54:43 — 7:1. Фирстов — 16 (Летунов, Кирсанов), 59:59 — 7:2.

Нереализованный буллит: Светлаков (ЦСКА), 43:08 (Вратарь).

Вратари: Федотов — Кульбаков (Гуска, 10:21).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 34 (10+16+8) — 15 (1+7+7).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

9 января. Москва. «ЦСКА Арена».