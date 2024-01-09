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Сегодня, 21:43

ЦСКА разгромил «Торпедо» со счетом 7:2

Руслан Минаев
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Хоккеисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА дома разгромил «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:2.

У армейцев хет-трик оформил Сергей Плотников. По три голевые передачи сделали Андрей Светлаков и Антон Слепышев, на счету которого также один гол. У нижегородцев дубль оформил Владислав Фирстов.

В третьем периоде Богдан Конюшков («Торпедо») не реализовал буллит.

ЦСКА одержал 4-ю победу подряд. Московский клуб набрал 56 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.

«Торпедо» проиграл второй матч подряд — 59 очков и 5-я строчка таблицы «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 7:2 (4:0, 2:0, 1:2)

Голы: Светлаков — 6 (бол., Мамин, Каменев), 5:31 — 1:0. Окулов — 10 (Григоренко), 9:11 — 2:0. Долженков — 4 (Мамин, Карнаухов), 10:21 — 3:0. Плотников — 10 (Слепышев, Светлаков), 19:07 — 4:0. Плотников — 11 (Слепышев, Светлаков), 26:10 — 5:0. Плотников — 12 (Светлаков, Слепышев), 35:11 — 6:0. Фирстов — 15 (Артамонов, Бауи), 51:16 — 6:1. Абрамов — 10 (бол., Нестеров, Мамин), 54:43 — 7:1. Фирстов — 16 (Летунов, Кирсанов), 59:59 — 7:2.

Нереализованный буллит: Светлаков (ЦСКА), 43:08 (Вратарь).

Вратари: Федотов — Кульбаков (Гуска, 10:21).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 34 (10+16+8) — 15 (1+7+7).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

9 января. Москва. «ЦСКА Арена».

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Лада 50 24 26 58
7 Ак Барс 47 27 20 56
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 48 16 32 39
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 32 16 68
2 Динамо М 49 32 17 68
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 48 28 20 59
6 ЦСКА 48 26 22 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 47 21 26 47
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