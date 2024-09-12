ЦСКА упустил домашнюю победу над «Торпедо» в овертайме

«Торпедо» одержало гостевую победу над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 (ОТ).

У армейцев шайбы забросили Максим Соркин (дубль) и Никита Седов. Нижегородцы ответили точными бросками Игоря Ларионова, Богдана Конюшкова, Даниила Бокуна и Никиты Артамонова.

«Торпедо» набрало пять очков, переместившись на четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА идет на третьей строчке (пять баллов), опережая нижегородцев по дополнительным показателям.

В следующем матче «Торпедо» сыграет на выезде со «Спартаком», а ЦСКА встретится в гостях с «Северсталью». Оба противостояния пройдут 14 сентября.