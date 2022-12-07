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Сегодня, 21:45

«Торпедо» обыграло ЦСКА в матче КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА — «Торпедо» — 2:4.
Фото ХК ЦСКА

«Торпедо» на выезде обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Голами в составе нижегородской команды отметились Игорь Ларионов, Николай Коваленко, Кирилл Воронин и Николай Коваленко. За московский клуб забили Семен Панкратов и Константин Окулов.

«Торпедо» прервало серию двух поражений подряд и занимает четвертое место на Западе с 49 очками в 39 играх. ЦСКА находится на третьей строчке, набрав 53 очка в 38 матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Голы: Панкратов — 2 (Алексеев), 5:12 — 1:0. Ларионов — 7 (бол., Федотов, Коваленко), 30:34 — 1:1. Окулов — 8 (Карнаухов, Григоренко), 34:31 — 2:1. Коваленко — 12 (бол., Конюшков, Ларионов), 44:54 — 2:2. Воронин — 7 (Ларионов), 58:08 — 2:3. Коваленко — 13 (п.в.), 59:32 — 2:4.

Вратари: Рейдеборн (59:10 — 59:32) — Кульбаков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 46 (13+20+13) — 27 (10+8+9).

Судьи: Гашилов, Мисюрь.

7 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 40 32 8 67
2 Локомотив 39 24 15 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 39 17 22 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 40 13 27 30
11 Сочи 37 5 32 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 38 27 11 57
2 Металлург 38 24 14 52
3 Сибирь 41 24 17 51
4 Сал. Юлаев 38 20 18 47
5 Адмирал 39 21 18 47
6 Авангард 38 21 17 45
7 Ак Барс 38 17 21 41
8 Амур 37 16 21 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Трактор 40 15 25 35
11 Нефтехимик 38 16 22 33
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8.12 12:00
Амур – Адмирал
 - : -
8.12 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 - : -
8.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 - : -
8.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
8.12 19:00
Локомотив – Куньлунь
 - : -
8.12 19:00
Нефтехимик – Металлург
 - : -
8.12 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
8.12 19:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
8.12 19:30
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 - : -
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