«Торпедо» обыграло ЦСКА в матче КХЛ
«Торпедо» на выезде обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Голами в составе нижегородской команды отметились Игорь Ларионов, Николай Коваленко, Кирилл Воронин и Николай Коваленко. За московский клуб забили Семен Панкратов и Константин Окулов.
«Торпедо» прервало серию двух поражений подряд и занимает четвертое место на Западе с 49 очками в 39 играх. ЦСКА находится на третьей строчке, набрав 53 очка в 38 матчах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Голы: Панкратов — 2 (Алексеев), 5:12 — 1:0. Ларионов — 7 (бол., Федотов, Коваленко), 30:34 — 1:1. Окулов — 8 (Карнаухов, Григоренко), 34:31 — 2:1. Коваленко — 12 (бол., Конюшков, Ларионов), 44:54 — 2:2. Воронин — 7 (Ларионов), 58:08 — 2:3. Коваленко — 13 (п.в.), 59:32 — 2:4.
Вратари: Рейдеборн (59:10 — 59:32) — Кульбаков.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 46 (13+20+13) — 27 (10+8+9).
Судьи: Гашилов, Мисюрь.
7 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».
|Западная конференция
|И
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|СКА
|40
|32
|8
|67
|2
|Локомотив
|39
|24
|15
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|39
|20
|19
|47
|6
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|39
|17
|22
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|40
|13
|27
|30
|11
|Сочи
|37
|5
|32
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|38
|27
|11
|57
|2
|Металлург
|38
|24
|14
|52
|3
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|41
|24
|17
|51
|4
|Сал. Юлаев
|38
|20
|18
|47
|5
|Адмирал
|39
|21
|18
|47
|6
|Авангард
|38
|21
|17
|45
|7
|Ак Барс
|38
|17
|21
|41
|8
|Амур
|37
|16
|21
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|38
|16
|22
|33
|8.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|8.12
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|8.12
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|8.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь
|- : -
|8.12
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|8.12
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|8.12
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|8.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -