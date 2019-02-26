ЦСКА стартовал в плей-офф с победы над "Витязем"

ЦСКА обыграл "Витязь" (4:0) в первом матче стартового раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии - 1:0 в пользу армейцев.
В составе победителей отличились Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Константин Окулов и Андрей Светлаков. Вторая игра состоится в Москве 28 февраля.
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/4 финала
Первый матч
ЦСКА – "Витязь" (Подольск) – 4:0
Голы: Григоренко - 1 (Науменков, Капризов), 34:09 - 1:0. Шалунов - 1 (Хансен, Окулов), 35:13 - 2:0. Окулов - 1 (Слепышев, Шалунов), 44:15 - 3:0. Светлаков - 1 (мен., Телегин), 59:58 - 4:0.
Вратари: Сорокин - Ортио.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 39 (10+18+11) - 10 (5+2+3).
Судьи: Оленин, Оскирко.
26 февраля. Москва. "ЦСКА Арена".
Счет в серии: 1-0.
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