ЦСКА стартовал в плей-офф с победы над "Витязем"

ЦСКА обыграл "Витязь" (4:0) в первом матче стартового раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии - 1:0 в пользу армейцев.

В составе победителей отличились Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Константин Окулов и Андрей Светлаков. Вторая игра состоится в Москве 28 февраля.

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Первый матч

ЦСКА – "Витязь" (Подольск) – 4:0

Голы: Григоренко - 1 (Науменков, Капризов), 34:09 - 1:0. Шалунов - 1 (Хансен, Окулов), 35:13 - 2:0. Окулов - 1 (Слепышев, Шалунов), 44:15 - 3:0. Светлаков - 1 (мен., Телегин), 59:58 - 4:0.

Вратари: Сорокин - Ортио.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 39 (10+18+11) - 10 (5+2+3).

Судьи: Оленин, Оскирко.

26 февраля. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии: 1-0.

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