ЦСКА стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

ЦСКА переиграл «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Красно-синие одолели соперника со счетом 6:3.

Армейцы выиграли четвертый матч подряд. Таким образом, счет в серии стал 4-0 в пользу ЦСКА и команда из Москвы вышла в полуфинал Кубка Гагарина.

Соперник ЦСКА по финалу Западной конференции определится в противостоянии СКА и «Спартака». Пока в серии со счетом 2-1 ведет команда из Санкт-Петербурга.

Отметим, что если СКА выйдет в следующий раунд, то именно питерцы будут иметь преимущество собственной площадки, так как заняли второе место на Западе по итогам регулярного чемпионата.

Если же дальше пройдет «Спартак» (7-е место), то серию на своем льду будет начинать уже ЦСКА (3-е место).