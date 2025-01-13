ЦСКА — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
ЦСКА и «Спартак» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 13 января
ЦСКА и «Спартак» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 13 января. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире московское дерби в столице России покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Кроме того, трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и официальном сайте КХЛ.
Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».
В сезоне-2024/25 ЦСКА провел 43 матча и набрал 57 очков, в пятницу армейцы проиграли «Куньлуню» (0:3). У «Спартака» — 42 игры и 57 очков, предыдущим соперником красно-белых был «Локомотив» (4:5).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|45
|35
|10
|72
|2
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|3
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|4
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|Северсталь
|44
|27
|17
|55
|7
|СКА
|43
|25
|18
|54
|8
|Торпедо
|43
|19
|24
|46
|9
|Куньлунь РС
|44
|20
|24
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|45
|27
|18
|59
|2
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|3
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|4
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|56
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
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14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
|13.01
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|13.01
|17:00
|
Металлург Мг – Сочи
|- : -
|13.01
|19:00
|
Торпедо – Трактор
|- : -
|13.01
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|13.01
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
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