ЦСКА и «Спартак» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 13 января. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире московское дерби в столице России покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Кроме того, трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и официальном сайте КХЛ.

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2024/25 ЦСКА провел 43 матча и набрал 57 очков, в пятницу армейцы проиграли «Куньлуню» (0:3). У «Спартака» — 42 игры и 57 очков, предыдущим соперником красно-белых был «Локомотив» (4:5).