Матч ЦСКА — «Спартак» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в понедельник, 13 января. Матч начнется в 19.30 по московскому времени и пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.

Транслировать встречу московских клубов будут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт КХЛ.

Отслеживайте ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 ЦСКА провел 43 матча и набрал 57 очков, у «Спартака» — 57 очков после 42 игр.

В этом сезоне команды встречались четыре раза: «Спартак» выиграл матчи на домашнем льду «Мегаспорта» 5 сентября (4:2) и 28 сентября (3:2 ОТ), на «ЦСКА Арене» 7 ноября (2:1), а ЦСКА победил на своей арене 19 декабря (5:4 ОТ).