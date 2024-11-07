«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби КХЛ
«Спартак» обыграл ЦСКА в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
За красно-белых шайбы в этой встрече забросили Данил Пивчулин и Ансель Галимов, на счету которого также результативная передача. У армейцев отличился Максим Мамин.
«Спартак» одержал четвертую победу подряд и вышел на второе место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 23 играх. ЦСКА идет на шестой позиции с 27 баллами после 22 встреч.
В следующем матче команда Алексея Жамнова сыграет против «Куньлуня», а красно-синие встретятся с «Ладой». Обе игры пройдут 10 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Галимов — 2, 9:46 — 0:1. Пивчулин — 1 (Галимов, Усманов), 28:06 — 0:2. Мамин — 3 (Соркин, Фатеев), 33:54 — 1:2.
Вратари: Просветов (57:59 — 58:44, 59:44) — Николаев.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 28 (6+12+10) — 23 (6+12+5).
Судьи: Акузовский, Дударов.
7 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|21
|4
|44
|2
|Спартак
|23
|15
|8
|33
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Динамо М
|23
|13
|10
|29
|5
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|6
|ЦСКА
|22
|10
|12
|27
|7
|Торпедо
|24
|11
|13
|26
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
|Витязь
|24
|11
|13
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|22
|8
|14
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|22
|14
|8
|30
|3
|Ак Барс
|21
|14
|7
|29
|4
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|27
|5
|Адмирал
|24
|11
|13
|26
|6
|Металлург Мг
|25
|12
|13
|25
|7
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|24
|5
|19
|13
|7.11
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.11
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|3 : 2 ОТ
|7.11
|17:00
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|3 : 2 Б
|7.11
|17:00
|
Барыс – Автомобилист
|1 : 3
|7.11
|19:30
|
СКА – Сочи
|2 : 5
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|1 : 2
|7.11
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|1 : 4