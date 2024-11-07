«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби КХЛ

«Спартак» обыграл ЦСКА в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

За красно-белых шайбы в этой встрече забросили Данил Пивчулин и Ансель Галимов, на счету которого также результативная передача. У армейцев отличился Максим Мамин.

«Спартак» одержал четвертую победу подряд и вышел на второе место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 23 играх. ЦСКА идет на шестой позиции с 27 баллами после 22 встреч.

В следующем матче команда Алексея Жамнова сыграет против «Куньлуня», а красно-синие встретятся с «Ладой». Обе игры пройдут 10 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Галимов — 2, 9:46 — 0:1. Пивчулин — 1 (Галимов, Усманов), 28:06 — 0:2. Мамин — 3 (Соркин, Фатеев), 33:54 — 1:2.

Вратари: Просветов (57:59 — 58:44, 59:44) — Николаев.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (6+12+10) — 23 (6+12+5).

Судьи: Акузовский, Дударов.

7 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».