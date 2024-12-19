ЦСКА обыграл «Спартак» и одержал седьмую победу подряд
ЦСКА дома обыграл «Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ
Победную шайбу в овертайме забросил Максим Соркин.
В основное время у армейцев отличились Павел Карнаухов, Егор Афанасьев, Виталий Абрамов и Прохор Полтапов. Шайбы красно-белых на счету Адама Ружички, Егора Филина, Михаила Мальцева и Анселя Галимова.
ЦСКА (49 очков) одержал седьмую победу подряд и занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (51) остается вторым на «Западе». У красно-белых прервалась серия из трех побед кряду.
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ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)
Голы: Ружичка — 14 (Морозов, Чайковски), 6:12 — 0:1. Карнаухов — 5 (мен., Просветов), 15:00 — 1:1. Афанасьев — 4 (Гурьянов, Классон), 21:48 — 2:1. Филин — 3, 31:28 — 2:2. Мальцев — 10, 33:08 — 2:3. Абрамов — 15 (бол., Гурьянов), 39:56 — 3:3. Галимов — 4 (Орлов), 50:03 — 3:4. Полтапов — 9 (Соркин), 50:48 — 4:4. Соркин — 15 (Классон), 61:17 — 5:4.
Вратари: Просветов — Николаев.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 32 (12+11+8+1) — 45 (19+14+11+1).
Судьи: Бирин, Юдаков.
19 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|35
|21
|14
|42
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|34
|11
|23
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|34
|23
|11
|48
|3
|Ак Барс
|33
|22
|11
|46
|4
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|19
|15
|42
|5
|Металлург Мг
|37
|20
|17
|42
|6
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|38
|18
|20
|41
|7
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|35
|17
|18
|36
|8
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|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|38
|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Авангард
|3 : 4 ОТ
|19.12
|19:30
|
СКА – Торпедо
|6 : 4
|19.12
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|5 : 4 ОТ
|19.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Барыс
|2 : 0
|19.12
|19:30
|
Динамо М – Адмирал
|4 : 2