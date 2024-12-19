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Сегодня, 21:55

ЦСКА обыграл «Спартак» и одержал седьмую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА дома обыграл «Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил Максим Соркин.

В основное время у армейцев отличились Павел Карнаухов, Егор Афанасьев, Виталий Абрамов и Прохор Полтапов. Шайбы красно-белых на счету Адама Ружички, Егора Филина, Михаила Мальцева и Анселя Галимова.

ЦСКА (49 очков) одержал седьмую победу подряд и занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (51) остается вторым на «Западе». У красно-белых прервалась серия из трех побед кряду.

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ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Ружичка — 14 (Морозов, Чайковски), 6:12 — 0:1. Карнаухов — 5 (мен., Просветов), 15:00 — 1:1. Афанасьев — 4 (Гурьянов, Классон), 21:48 — 2:1. Филин — 3, 31:28 — 2:2. Мальцев — 10, 33:08 — 2:3. Абрамов — 15 (бол., Гурьянов), 39:56 — 3:3. Галимов — 4 (Орлов), 50:03 — 3:4. Полтапов — 9 (Соркин), 50:48 — 4:4. Соркин — 15 (Классон), 61:17 — 5:4.

Вратари: Просветов — Николаев.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (12+11+8+1) — 45 (19+14+11+1).

Судьи: Бирин, Юдаков.

19 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
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