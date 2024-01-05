ЦСКА — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
ЦСКА и «Спартак» в пятницу, 5 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало — 17:30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск», KHL Prime и Okko Sport, а также в прямом эфире федерального спортивного канала Матч ТВ. Начало прямого эфира — в 16:55. Ключевые события игры ЦСКА — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
ЦСКА набрал 50 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Спартака» 66 баллов, команда находится на 1-м месте Западной конференции.
16 сентября на «ЦСКА Арене» армейцы, уступая в первом периоде 0:2, вырвали победу в овертайме (3:2) благодаря голу Сергея Плотникова за 39 секунд до сирены. 11 октября в «Мегаспорте» выиграли красно-белые — 5:3. 2 ноября на поле «Спартака» ЦСКА взял реванш — 3:0.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|47
|30
|17
|65
|2
|Авангард
|45
|29
|16
|61
|3
|Сал. Юлаев
|45
|28
|17
|59
|4
|Лада
|48
|24
|24
|58
|5
|Автомобилист
|48
|26
|22
|57
|6
|Трактор
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|45
|25
|20
|52
|8
|Сибирь
|47
|21
|26
|50
|9
|Амур
|45
|19
|26
|46
|10
|Нефтехимик
|47
|18
|29
|45
|11
|Барыс
|46
|16
|30
|39
|12
|Адмирал
|45
|14
|31
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|47
|30
|17
|66
|2
|Локомотив
|45
|30
|15
|64
|3
|СКА
|46
|31
|15
|63
|4
|Динамо М
|46
|29
|17
|62
|5
|Торпедо
|46
|28
|18
|59
|6
|ЦСКА
|45
|23
|22
|50
|7
|Северсталь
|46
|21
|25
|49
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|46
|15
|31
|36
|10
|Куньлунь РС
|47
|15
|32
|36
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|34
|5.01
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|5.01
|14:30
|
Трактор – Барыс
|- : -
|5.01
|17:00
|
СКА – Локомотив
|- : -
|5.01
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|5.01
|17:00
|
Сочи – Автомобилист
|- : -
|5.01
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|5.01
|17:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|5.01
|17:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.01
|19:30
|
Динамо Мн – Амур
|- : -