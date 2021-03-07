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ЦСКА одержал третью победу подряд в серии против «Спартака»

19:17
7 марта. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 0:3. Фото ХК «Спартак».
7 марта. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 0:3. Фото ХК «Спартак».
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ЦСКА одержал третью победу подряд над «Спартаком» в серии первого раунда плей-офф КХЛ. Красно-синие победили со счетом 3:0.

Следующая игра состоится 9 марта. В случае победы ЦСКА обеспечит себе выход в следующий раунд.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала

Третий матч

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Андронов — 1 (Слепышев), 5:04 — 0:1. Шалунов — 3 (бол., Гилмор, Окулов), 45:54 — 0:2. Коростелев — 1 (Лайпсик, Локтионов), 56:04 — 0:3.

Вратари: Гудачек — Юханссон.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 38 (7+18+13) — 23 (11+2+10).

Судьи: Раводин, Сергеев.

7 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 5263 зрителя.

Счет в серии: 0-3.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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