ЦСКА одержал третью победу подряд в серии против «Спартака»
ЦСКА одержал третью победу подряд над «Спартаком» в серии первого раунда плей-офф КХЛ. Красно-синие победили со счетом 3:0.
Следующая игра состоится 9 марта. В случае победы ЦСКА обеспечит себе выход в следующий раунд.
Хоккей. КХЛ. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала
Третий матч
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Андронов — 1 (Слепышев), 5:04 — 0:1. Шалунов — 3 (бол., Гилмор, Окулов), 45:54 — 0:2. Коростелев — 1 (Лайпсик, Локтионов), 56:04 — 0:3.
Вратари: Гудачек — Юханссон.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 38 (7+18+13) — 23 (11+2+10).
Судьи: Раводин, Сергеев.
7 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 5263 зрителя.
Счет в серии: 0-3.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/
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