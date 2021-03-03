ЦСКА в овертайме выиграл у «Спартака» в первом матче серии плей-офф КХЛ

3 марта ЦСКА на своем льду одержал победу над «Спартаком» (1:0 ОТ) в овертайме матча открытия серии первого раунда Кубка Гагарина.

Единственную шайбу забросил нападающий красно-синих Максим Шалунов. Счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА.

5 марта пройдет очередная встреча между ЦСКА и «Спартаком».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА стал первым на «Западе» с 91 очком. «Спартак» — 63 балла и 8-я позиция.

Кубок Гагарина

Западная конференция. 1/4 финала

Первый матч

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Шалунов — 1 (Окулов), 68:51 — 1:0.

Вратари: Юханссон — Гудачек.

Штраф: 20 — 31.

Броски: 28 (6+13+6+3) — 20 (5+3+7+5).

Судьи: Беляев, Оленин.

3 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 4598 зрителей.

Счет в серии: 1-0.