ЦСКА согласовал новые контракты с Андроновым и Телегиным

ЦСКА согласовал новые контракты с хоккеистами Иваном Телегиным и Сергеем Андроновым, капитаном команды. Об этом сообщил президент армейского клуба Игорь Есмантович.

Контракты олимпийских чемпионов Андронова и Телегина истекли после сезона, оба игрока рассматривали варианты продолжения карьеры в НХЛ.

- Изменения в составе будут минимальными, мы сохранили практически 95% состава, - цитирует "РИА Новости" Есмантовича. - Мы согласовали условия нового контракта с Сережей Андроновым, нашим капитаном, и в ближайшие день-два всё объявим. У нас согласованы и уже практически на выходе все вещи с Иваном Телегиным. Про Иржи Секача все уже знают. Мы сохранили Максима Мамина, Сергея Толчинского, Сашу Попова, лечим Мишу Науменкова и Сережу Калинина, так что все по плану идет.