ЦСКА — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА в серии буллитов уступил «Сочи» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4.

После 18 матчей нынешнего сезона ЦСКА с 21 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьева потерпела четвертое поражение подряд. «Сочи» набрал 15 баллов за 17 игр и поднялся на 10-ю позицию.