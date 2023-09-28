ЦСКА примет «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.

Матч ЦСКА — «Сочи» будет показан в прямом эфире телеканала КХЛ Prime и на сайте КХЛ. Трансляция начнется в 19.20 по московскому времени. Матча также можно смотреть онлайн на платформах «ОККО Спорт» и «Кинопоиск».

Ключевые события игры ЦСКА — «Сочи» будут доступны в матч-центре «СЭ».

ЦСКА в предыдущем матче регулярного чемпионата на домашней площадке уступил «Северстали» — 1:2. Обладатели Кубка Гагарина-2022 и 2023 с 9 очками в 11 играх выпали из первой восьмерки Западной конференции.

«Сочи» подходит к игре с ЦСКА с шестиматчевой победной серией. Ранее южане в Москве обыграли «Спартак» — 3:2.